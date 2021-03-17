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Шахтарі на акції під ОП виступають проти імпорту струму з Росії і Білорусі, - Волинець

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 17:43
Шахтарі на акції під ОП виступають проти імпорту струму з Росії і Білорусі, - Волинець Фото: Михайло Волинець (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Шахтарі ДП "Львіввугілля" під стінами Офісу президента вимагали в тому числі пояснити причини імпорту електричної енергії з Росії і Білорусі.

Про це повідомив народний депутат, лідер Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

"Одне з питань, яке сьогодні задають шахтарі ДП "Львіввугілля" на акції протесту в Києві, - чому влада знову обманула їх з імпортом російської електроенергії. Шахтарі прекрасно пам’ятають, до чого призвів імпорт російських МВт-год рік тому. Тоді, якщо хто забув, 95% шахт знаходилися в простої, оскільки українське вугілля замінили російською електроенергією. Шахтарі на кілька місяців були фактично позбавлені роботи. В ту ж саму пастку влада заганяє шахтарів і сьогодні", - зазначив нардеп.

За його словами, імпорт російської електроенергії - це один із показових проявів тотальної кризи в паливно-енергетичному комплексі країни.

"Це наслідок деструктивної політики неконституційного регулятора НКРЕКП, чиє керівництво загрузло в корупційних скандалах", - наголосив Волинець.

Він додав, що з початку року на імпорт електроенергії з Росії і Білорусі витрачено понад 900 млн грн, а борги із заробітної плати перед шахтарями держшахт станом на сьогодні складають понад 1 млрд гривень

"Влада готова фінансувати країну-агресора, лишаючи права власних шахтарів вчасно отримувати заробітну плату і змушуючи їх лишати свої родини і їхати до столиці, під Офіс президента добиватися виплати боргів", - підсумував лідер профспілки гірників.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт російської електроенергії з січня 2021 року. За перші два місяці було імпортовано майже 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Поставки здійснюються як напряму з Росії, так і в обхід через Білорусь. Основним імпортером струму з Білорусі стала компанія "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука.

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