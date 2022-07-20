"Шахтер" после Йовичевича переманил и легионера "Днепра-1"

Балканец вернулся в украинскую Премьер-лигу. В предыдущем сезоне он защищал цвета СК "Днепр-1" на правах аренды.

Джурасек заключил с "горняками" 2-летний контракт. Загребское "Динамо" получило за него ориентировочно 800 тысяч евро. Основное амплуа хорвата – опорный полузащитник. Также Джурасек может сыграть центрального и атакующего хавбека.

В сезоне 2021/22 новичок "Шахтера" провел 19 матчей во всех турнирах за "Днепр-1", в которых отдал 2 результативные передачи. Весной он также сыграл 5 матчей за "Олимпию" из Любляны.

Невен Джурасек воспитывался в структурах "Вараждина" и загребского "Динамо". На взрослом же уровне за "динамовцев" хорват провел всего 3 поединка.