"Шахтер" во второй раз проиграл "Роме" и вылетел из Лиги Европы

Горняки доминировали по владению мячем и пытались создавать моменты у ворот "Ромы" в первом тайме, но гости справлялись с этой ситуацией А голы появились только после перерыва.

Борха Майораль на 48-й минуте открыл счет в поединке и еще глубже закопал интригу на остаток матч.

Через 11 минут Жуниор Мораес сравнял счет для "Шахтера", но последнее слово осталось за итальянской командой. Последний и победный гол забил Борха Майораль на 72-й минуте и оформил дубль.

По сумме двух встреч 5:1 для "Ромы" и команда бывшего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки проходит дальше.