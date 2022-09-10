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"Шахтар" обурений рішенням ФІФА продати трансляцію чемпіонату світу росіянам

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Субота 10 вересня 2022 19:40
"Шахтар" обурений рішенням ФІФА продати трансляцію чемпіонату світу росіянам Фото: "Шахтар" обурений рішенням ФІФА продати трансляцію чемпіонату світу росіянам (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Представники ФК "Шахтар" обурені рішенням ФІФА продати право на трансляцію матчів чемпіонату світу в Катарі (грудень 2022 року) росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву клубу.

"Ми розлючені. Країна-агресор має бути ізольована. Ми проти не лише участі російських клубів у європейських змаганнях, а й також закликаємо виключити Росію з усіх міжнародних змагань, включно з тими, що під егідою УЄФА та ФІФА. Світова спортивна спільнота нарешті має об'єднатися в цьому питанні й виключити Росію з усіх організацій та заблокувати її співпрацю зі спонсорами. Особливо це стосується продажу телевізійних прав", - йдеться в заяві клубу.

"Гірники" виступають проти того, щоб у країні-терористі показували якісь ігри, особливо Ліги чемпіонів.

"Росія має стати державою-ізгоєм, поки українці гинуть від рук її солдатів, а в Європі вона розв'язала страшну війну", - йдеться в заяві представників "Шахтаря".

нагадаємо, раніше стало відомо, що ФІФА продала права на трансляцію ігор чемпіонату світу-2022 трьом каналам у Росії, які як державні є інструментами пропаганди геноциду українців. Телеканали РФ також транслюють турніри УЄФА - Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

"Шахтар" виступає в турнірі Ліги чемпіонів.

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Шахтар ФІФА
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