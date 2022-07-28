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"Шахтер" вернул из Европы воспитанника "Динамо"

Фото: Богдан Михайличенко (в центре) стал третьим новичком "горняков" (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Кандидат в сборную Украины Богдан Михайличенко снова будет выступать на родине. Бывший защитник киевского "Динамо" будет играть за самого принципиального оппонента – донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний защитник стал третьим новичком "горняков" в межсезонье. Ранее "Шахтер" подписал атакующего полузащитника Тотовицкого и центрхава Джурасека.

Михайличенко будет выступать за дончан на правах аренды. "Андерлехт" отпустил левого защитника на сезон 2022/23. Контракт с бельгийским грандом остается в силе до лета 2024-го, но у "Шахтера" будет опция выкупа украинца.

Хотя Михайличенко является воспитанником "Динамо", но имя себе сделал в составе "Зари". В 2018-2020 гг. он провел 63 матча во всех турнирах за луганцев (3 гола, 4 ассиста). Завоевать место в основе "Андерлехта", однако, не сумел и выступал в основном в кубковых соревнованиях и второстепенных поединках.

В составе сборной Украины Богдан Михайличенко дебютировал в сентябре 2020 года. Всего провел за "сине-желтых" 6 матчей, в которых оформил 1 ассист.

К слову, разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

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