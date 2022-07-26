"Шахтер" уступил "Аяксу" в спарринге на нидерландских сборах

Амстердамский "Аякс" на классе одолел донецкий "Шахтер" в товарищеском матче в столице Нидерландов (3:1).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный поединок

"Аякс" – "Шахтер" – 3:1

Голы: Тадич, 45, Бергхюйс, 73, Кудус, 85 – Мудрик, 33

Амстердамцы захватили инициативу со стартовых минут. Экспериментальная линия обороны "Шахтера" со средним возрастом менее 22 лет защищалась на грани возможностей. Когда же их самопожертвования было мало, то в игру входил Трубин.

Молодой кипер "горняков" вынужден был то и дело демонстрировать свое мастерство. Первый сэйв Трубин выполнил уже на 7-й минуте. На 18-й Альварес пробил рядом со штангой, а еще через несколько минут украинский вратарь вовремя прервал опасный прострел в затяжной атаке "Аякса".

Но как только "Шахтер" отодвинул игру от собственных ворот, то сразу начал что-то создавать впереди. Вот Кащук пробил головой после навеса Степаненко (голкипер), а вскоре "горняки" несколько раз попытались убежать в быстрые контратаки.

Именно этот подход дал плоды на 33-й минуте, когда настоящий шедевр удался Мудрику. Талант прорвался сквозь весь левый фланг, сместился в штрафную, качнул защитника и мощно пробил в ближний угол – 0:1.

Но "Аякс" сумел отыграться перед перерывом. Затяжная атака хозяев завершилась навесом с левого фланга в район вратарской зоны, где Тадич беспрепятственно замкнул дальнюю стойку после скидки партнера.

Второй тайм повторил сценарий первой половины. Амстердамцы принялись "душить" соперника непрерывными волнами атак. Ветерану Пятову, сменившему Трубина в перерыве, пришлось сразу работать в поте лица.

Сначала опытный кипер намертво поймал мяч после удара Классена с близкого расстояния. Далее парировал выстрел со средней дистанции. А на десерт вытащил роскошный удар Бергхюйса в дальнюю девятку.

Однако "Шахтер" выдержал давление "Аякса" и снова отодвинул игру подальше от собственных ворот. "Горняки" не только попытались связать амстердамцев борьбой в центре поля, но и время от времени пытались организовать и свои атакующие выпады.

И все же довести атаки до логического завершения украинский гранд не сумел. Тем временем "Аякс" таки дожал оппонента после серии замен.

На 73-й минуте Бергхюйс подхватил мяч в полукруге штрафной и с рикошетом пробил Пятова. А на 85-й Кудус получил пас Бробби на линии штрафной зоны и технически уложил в угол, установив окончательный результат в пользу амстердамцев.

Стартовый состав "Шахтера": Трубин, Конопля, Бондарь, Козик, Корниенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Тотовицкий, Мудрик, Кащук