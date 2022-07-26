"Шахтар" поступився "Аяксу" в спарингу на нідерландських зборах

Амстердамський "Аякс" на класі здолав донецький "Шахтар" у товариському матчі в столиці Нідерландів (3:1).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний поєдинок

"Аякс" – "Шахтар" – 3:1

Голи: Тадіч, 45, Бергхюйс, 73, Кудус, 85 – Мудрик, 33

Амстердамці захопили ініціативу зі стартових хвилин. Експериментальна лінія оборони "Шахтаря" із середнім віком менше 22 років захищалася на межі можливостей. Коли ж їхньої самопожертви було замало, то в гру входив Трубін.

Молодий кіпер "гірників" змушений був раз у раз демонструвати власну майстерність. Перший сейв Трубін виконав уже на 7-й хвилині. На 18-й Альварес пробив поруч зі стійкою, а ще за кілька хвилин український воротар вчасно перервав небезпечний простріл у затяжній атаці "Аякса".

Та щойно "Шахтар" відсунув гру від власних воріт, то відразу почав щось створювати попереду. Ось Кащук пробив головою після навісу Степаненка (голкіпер), а згодом "гірники" кілька разів спробували втекти в швидкі контратаки.

Саме цей підхід дав плоди на 33-й хвилині, коли справжній шедевр вдався Мудрику. Талант продерся крізь увесь лівий фланг, змістився у штрафний майданчик, хитнув оборонця і потужно пробив у ближній кут – 0:1.

Та "Аякс" таки зумів відігратися перед перервою. Затяжна атака господарів завершилася навісом із лівого флангу в район воротарської зони, де Тадіч безперешкодно замкнув дальню стійку після скидки партнера.

Другий тайм повторив сценарій першої половини. Амстердамці взялися "душити" суперника безперервними хвилями атак. Ветерану Пятову, який змінив Трубіна в перерві, довелося працювати в поті чола відразу.

Спершу досвідчений кіпер намертво впіймав мяч після удару Классена з близької відстані. Далі парирував постріл із середньої дистанції. А на десерт витягнув розкішний удар Бергхюйса в дальню дев'ятку.

Однак "Шахтар" витримав тиск "Аякса" та знову відсунув гру подалі від власних воріт. "Гірники" не тільки спробували пов'язати амстердамців боротьбою у центрі поля, а й час від часу намагалися організувати й свої атакувальні випади.

Та все ж довести атаки до логічного завершення український гранд не зумів. Натомість "Аякс" таки дотиснув опонента після серії замін.

На 73-й хвилині Бергхюйс підхопив м'яч у півколі штрафного і з рикошетом пробив Пятова. А на 85-й Кудус отримав пас Броббі на лінії карної зони й технічно поклав у кут, встановивши остаточний результат на користь амстердамців.

Стартовий склад "Шахтаря": Трубін, Конопля, Бондар, Козік, Корнієнко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Тотовицький, Мудрик, Кащук