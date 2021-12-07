"Шахтер" упустил победу в матче с "Шерифом" в ЛЧ на последних минутах

"Горняки" с первых минут стали доминировать на поле. И к середине тайма создали несколько хороших шансов счет открыть, лучшим из которых был удар в крестовину от Соломона.

Однако на 32-й минуте вспомнился матч в Тирасполе. "Шахтер", увлекшись атаками, пропустил быструю контратаку "Шерифа", которая завершилась опасным ударом Кристиано над перекладиной с пределов штрафной.

Благо, дончане повторение первого противостояния не допустили, и под конец первой половины таки забили. Шикарный пас за спины защитникам "Шерифа" на исполнил Кривцов, мяч принял Фернандо и сумел протолкнуть его в сетку - 1:0.

Могли "горняки" на перерыв и с более комфортным преимуществом уходить. Но сперва удар с лету от Додо пришелся в перекладину, а затем чуть неточным оказался Соломон.

Во втором тайме "Шериф" явно оживился. На протяжении с 50 до 60 минуты тираспольцы трижды опасно пробивали по воротам Пятова, на что "Шахтер" ответил двумя контратаками. Сперва Тете с пределов штрафной пробил чуть мимо ближней штанги, а затем Мудрык убежал три в два, но передачу отдать было неудобно, а его удар отразил кипер "Шерифа" Атанасиадис.

Последние минуты прошли нервно для "Шахтера". "Шериф" имел несколько опасных стандартов, а в последние минуты и вовсе зажег пожар в штрафной "горняков". И в одной из ситуаций на последней минуте тираспольцы таки забили. Николов смог пробить с пределов штрафной в сетку ворот уже Шевченко, который на последние пять минут сменил Пятова - 1:1.

Последний тур для дончан турнирного значения уже не имел - они остались четвертыми. "Шериф" проходит в Лигу Европы с третьего места. "Реал" и "Интер" продолжат выступления в ЛЧ.

"ШАХТЕР" - "ШЕРИФ" 1:1

Фернандо, 42 - Николов, 90+3

"Шахтер": Пятов (Шевченко, 86) - Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко (Исмаили, 67) - Антонио - Марлос, Бондаренко (Майкон, 67), Судаков (Тете, 45), Соломон - Фернандо (Мудрык, 45)

"Шериф": Атанасиадис - Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано - Тилль, Коловос (Николов, 45), Аддо - Траоре, Янсане, Бруно