"Шахтер" удержал ничью с "Селтиком" в Лиге чемпионов

Лига чемпионов, групповой этап, 2-й тур

Группа F

"Шахтер" – "Селтик" – 1:1

Голы: Мудрик, 29 – Бондаренко, 10 (автогол)

Активнее матч начали "кельты". Шотландцы приступили к делу со старта, явно поставив на быстрый гол. Особенно старался в дебюте Фурухаси, но героем "Селтика" стал не он. На 10-й минуте Хакшабанович в контратаке покатил мимо Бондаря в пределах штрафной на Хатате, а тот с рикошетом пробил мимо Трубина.

Пропущенный мяч добавил шотландцам вдохновения. Подопечные Анге Постекоглу фактически зажали "Шахтер" на его половине и пытались развить успех. Но действительно опасный момент возник аж на 28-й минуте, когда кипер "горняков" ногой парировал выстрел Йенца низом.

Зато "Шахтер" забил сразу в ответной атаке. Судаков оказался наедине с мячом в центре поля и по-профессорски бросил в прорыв Мудрика. Тот убежал левым флангом от оппонента и мощно пробил над Хартом – 1:1!

Забитый мяч придал "горнякам" нужный импульс. Ребята Игора Йовичевича полетели вперед и через несколько минут забили во второй раз. Это Швед с повторной попытки обыграл вратаря после прострела того же Мудрика. Одна проблема – вингер за мгновение до передачи выпустил мяч за линию, так что гол не засчитали.

Но до перерыва атака "Шахтера" напомнила о себе еще раз. Швед на входе в штрафную с правого края решился пробить в дальний угол, но Харт с трудом потянул удар украинца.

На старте второй половины первым возможность забить организовал "Селтик". Жота технично пробил из-за пределов штрафной, а Трубин не без проблем отбил мяч перед собой. Тут же "кельты" еще дважды пытались пробить в направлении ворот, но обе попытки заблокировали защитники "Шахтера".

Вскоре проявились и планы обеих команд на решающие 45 минут. Шотландский гранд освоил игру первым номером, взял мяч под контроль и стал нащупывать слабые места в обороне "горняков". Зато украинцы поставили на контратаки и при каждом удобном случае пытались поймать "обручей" на ошибке в переходных фазах.

Постепенно главные действия переместились в центр поля. Как следствие, "Селтик" вынужден был перейти к тактике единичных ударов с дистанции. К примеру, Тернбулл отважился на дальний выстрел, но мяч пролетел над воротами. Вскоре полувозможности упустили Жота и Маэда.

А на 85-й роскошный момент не использовал Якумакис. Оборона "Шахтера" совсем забыла о греческом форварде в центре штрафной, тот принял мяч и мощно пробил в девятку – к счастью "горняков", мимо ворот. В конце концов, украинский клуб сумел удержать ничейный счет.