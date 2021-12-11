"Шахтер" совершил камбэк с "Александрией" в УПЛ. Мораес впервые забил после возвращения

"Александрия" чуть не отобрала очки у донецкого "Шахтера" в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги. "Горняки" пропустили первыми, но под конец матча таки смогли вырвать победу - 2:1.

В первом тайме дончане владели преимуществом, но и александрийцы остро огрызались. Но голов команды в первые 45 минут не забивали. А вот во второй половине игроки "Александрии" смогли счет открыть. На 63-й минуте после подачи с фланга отметился Кожушко - 1:0.

Но уже через семь минут счет в матче был ничейным. Шикарным голом отметился Соломон, запустив мяч в дальнюю девятку после смещения с фланга - 1:1. Причем, израильтянин появился на поле лишь пятью минутами ранее

Да и в целом это был день "джокеров" "Шахтера". На 77-й минуте Мораес вывел дончан вперед, появившись на поле на 75-й минуте.

В итоге "горняки" сохранили победный для себя счет и уходят на зимний перерыв в статусе лидера. Правда, завтра их еще может потеснить с первой строчки "Динамо", если победит "Зарю" с разницей в два гола.