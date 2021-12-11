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"Шахтер" совершил камбэк с "Александрией" в УПЛ. Мораес впервые забил после возвращения

Новина українською →
Александрия, Суббота 11 декабря 2021 16:03
"Шахтер" совершил камбэк с "Александрией" в УПЛ. Мораес впервые забил после возвращения Фото: "Шахтер" смог добыть победу в матче с "Александрией", пропустив первыми (upl.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

"Александрия" чуть не отобрала очки у донецкого "Шахтера" в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги. "Горняки" пропустили первыми, но под конец матча таки смогли вырвать победу - 2:1.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

В первом тайме дончане владели преимуществом, но и александрийцы остро огрызались. Но голов команды в первые 45 минут не забивали. А вот во второй половине игроки "Александрии" смогли счет открыть. На 63-й минуте после подачи с фланга отметился Кожушко - 1:0.

Но уже через семь минут счет в матче был ничейным. Шикарным голом отметился Соломон, запустив мяч в дальнюю девятку после смещения с фланга - 1:1. Причем, израильтянин появился на поле лишь пятью минутами ранее

Да и в целом это был день "джокеров" "Шахтера". На 77-й минуте Мораес вывел дончан вперед, появившись на поле на 75-й минуте.

В итоге "горняки" сохранили победный для себя счет и уходят на зимний перерыв в статусе лидера. Правда, завтра их еще может потеснить с первой строчки "Динамо", если победит "Зарю" с разницей в два гола.

&quot;Шахтер&quot; совершил камбэк с &quot;Александрией&quot; в УПЛ. Мораес впервые забил после возвращения

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