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"Шахтар" здійснив камбек з "Олександрією" в УПЛ. Мораєс вперше забив після повернення

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Олександрія, Субота 11 грудня 2021 16:03
"Шахтар" здійснив камбек з "Олександрією" в УПЛ. Мораєс вперше забив після повернення Фото: "Шахтар "зміг здобути перемогу в матчі з" Олександрією", пропустивши першими (upl.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

"Олександрія" мало не відібрала очки у донецького "Шахтаря" в рамках 18-го туру української Прем'єр-Ліги. "Гірники" пропустили першими, але під кінець матчу таки змогли вирвати перемогу - 2:1.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

У першому таймі донеччани володіли перевагою, але і олександрійці гостро огризалися. Але голів команди в перші 45 хвилин не забивали. А ось у другій половині гравці "Олександрії" змогли рахунок відкрити. На 63-й хвилині після подачі з флангу відзначився Кожушко - 1:0.

Але вже через сім хвилин рахунок у матчі був нічийним. Шикарним голом відзначився Соломон, запустивши м'яч у дальню дев'ятку після зміщення з флангу-1: 1. Причому, ізраїльтянин з'явився на полі лише п'ятьма хвилинами раніше

Та й загалом це був день "джокерів" "Шахтаря". На 77-й хвилині Мораес вивів донеччан вперед, з'явившись на полі на 75-й хвилині.

У підсумку "гірники" зберегли переможний для себе рахунок і йдуть на зимову перерву в статусі лідера. Правда, завтра їх ще може потіснити з першого рядка "Динамо", якщо переможе "Зорю" з різницею в два голи.

&quot;Шахтар&quot; здійснив камбек з &quot;Олександрією&quot; в УПЛ. Мораєс вперше забив після повернення

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