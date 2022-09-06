"Шахтер" сенсационно разгромил РБ "Лейпциг" на старте Лиги чемпионов

Лига чемпионов, групповой этап, 1-й тур

Группа F

РБ "Лейпциг" – "Шахтер" – 1:4

Голы: Симакан, 57 – Швед, 16, 58, Мудрик, 76, Траоре, 85

Матч на "Ред Булл Арене" начался в спокойном темпе. Несмотря на ожидания, "красные быки" не бросились вперед для реализации сценария с быстрым мячом. Взамен команда Доменико Тедеско заняла выжидательную позицию и позволила "горнякам" показать себя.

"Шахтер" первым заработал угловой, но использовать стандарт не сумел из-за слаженной игры линии обороны хозяев. РБ "Лейпциг" ответил полумоментом Нкунку после прострела Силвы – Трубин справился с ударом в ближнем углу.

А на 16-й минуте "Шахтер" неожиданно повел в счете. Гулачи далеко вышел из ворот, чтобы помочь организовать атаку партнерам. Но получив пас от защитника, опытный кипер занервничал и под прессингом Шведа потерял мяч, а украинец хладнокровно отправил сферу в сетку – 0:1!

Пропущенный мяч встряхнул "Лейпциг". Саксонцы усилили давление и начали проводить на половине поля "горняков" еще больше игрового времени. Однако территориальное преимущество "красных быков" не принесло им никаких дивидендов. К концу первой половины хозяева не создали реальной возможности забить.

На старте второго тайма РБ "Лейпциг" заработал перспективный стандарт перед полукругом штрафной площадки "горняков". Но Собослай прямым ударом со штрафного пробил над перекладиной ворот Трубина.

А еще через несколько минут немецкий гранд забил. Это Симакан качественно подключился к атаке "красных быков", получил передачу того же Собослая на правом углу штрафной и мощно пробил над голкипером в ближний угол.

Однако радость фанатов на "Ред Булл Арене" была недолгой. Уже после ответной атаки "Шахтер" снова повел в счете. Мудрик после паса с глубины на фланг сместился в центр, накрутил защитника и отпасовал на Шведа, а новичок "горняков" с рикошетом от Орбана оформил дубль!

"Лейпциг" снова полетел вперед, но к действительно опасным моментам создать не смог. Зато пропустил третий раз в контратаке. Судаков передачей с правого фланга запустил на свидание с Гулачами Мудрика, и вингер мощным ударом левой попал прямо в нижний угол.

Дальше больше. "Красные быки" снова побежали отыгрываться, но их хватило лишь на неточный удар Лаймера из пределов штрафной после навеса Симакана. В свою очередь "Шахтер" забил еще раз после молниеносного выпада с участием Конопли, Мудрика и Траоре с завершающим ударом с линии вратарской – 1:4!

Оправиться от такого шока саксонцы уже не сумели. Не помогли и четыре добавленных арбитром минуты. Очевидно, к утру РБ "Лейпциг" окажется не только в тяжелом похмелье, но и без главного тренера. Такого провала на старте сезона Тедеско не простят...