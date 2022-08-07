"Шахтер" разгромно уступил "Роме" в товарищеском матче на Апеннинах

Контрольный поединок

"Рома" – "Шахтер" – 5:0

Голы: Пеллегрини, 18, Манчини, 40, Конопля, 45 (автогол), Дзаньоло, 59, Бове, 87

"Волки" против украинского гранда вышли фактически в оптимальном составе. Новый тренерский штаб "горняков" продолжил кадровые эксперименты – тройка центрбеков с фланговыми Коноплей и Михайличенко и россыпь резервистов впереди.

В такой ситуации "Рома" чувствовала себя сверхуверенно. Первый гол случился на 18-й минуте. Затяжная атака римлян завершилась выходом Пеллегрини на свидание с Трубиным, а Матвиенко помешать отличиться капитану "волков" не смог.

Еще дважды "Рома" забила перед перерывом. Это Абрахам продолжил фланговый прострел в центр штрафной, где Манчини классным ударом в одно касание удвоил преимущество хозяев.

А потом еще один подобный прострел завершился голом Спинаццолы-Конопли. Итальянский защитник пытался пробить, а его украинский визави так стремился заблокировать удар, что подправил его в противоход Трубину...

На старте второй половины "Шахтер" смог перехватить инициативу. "Горняки" контролировали мяч и пытались методично подходить к организации атак. Однако ни один из своих выпадов в реальную опасность воротам "Ромы" превратить не смогли.

Зато римляне забили с первого момента. Эль-Шаарави подключился к атаке левым флангом и разрезным пасом вывел на ударную позицию Дзаньоло, который точно пробил мимо Пятова из пределов штрафной.

Добил "горняков" под занавес матча Бове. "Волки" перехватили мяч на чужой половине и быстро разыграли контратаку – Эль-Шаарави передачей нашел партнера в районе 11-метровой отметки, откуда тот беспрепятственно пробил в угол ворот. Итак, пять голов без ответа стали холодным душем для "Шахтера" за две недели до старта УПЛ.

Стартовый состав "Шахтера": Трубин, Матвиенко, Конопля, Кривцов, Бондарь, Джурасек, Кулаков, Судаков, Михайличенко, Мудрик, Вакула