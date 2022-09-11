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"Шахтер" просит боснийцев не допустить матчей с Россией

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Воскресенье 11 сентября 2022 19:09
"Шахтер" просит боснийцев не допустить матчей с Россией Фото: "Шахтер" просит боснийцев не допустить матчей с Россией (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Спортивный директор ФК "Шахтер" (Донецк) и капитан сборной Хорватии по футболу Дарио Срна высказался по поводу анонса товарищеского матча между национальными сборными России и Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Срна в Instagram.

В частности, Срна выразил свою любовь к боснийцам в соцсетях, написав "Я верю в тебя, Босния и Герциговина". Также Срна обратился к боснийцам, чтобы те не допустили матча.

Срна сообщил, что надеется на скорейшую отмену матча, потому как такого же мнения придерживается большая часть общественности в БиГ.

Напомним ранее донецкий "Шахтер" раскритиковал действия FIFA за продажу прав на трансляцию Чемпионата мира по футболу в Катаре российским пропагандистским каналам, а также призвал немедленно исключить Россию из FIFA и UEFA.

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Шахтер Российская Федерация
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