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"Шахтар" просить боснійців не допустити матчів з Росією

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Неділя 11 вересня 2022 19:09
"Шахтар" просить боснійців не допустити матчів з Росією Фото: "Шахтар" просить боснійців не допустити матчів з Росією (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Спортивний директор ФК "Шахтар" (Донецьк) і капітан збірної Хорватії з футболу Даріо Срна висловився з приводу анонсу товариського матчу між національними збірними Росії та Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Срна в Instagram.

Зокрема, Срна висловив свою любов до боснійців в соцмережах, написавши "Я вірю в тебе, Боснія і Герциговина". Також Срна звернувся до боснійців, щоб ті не допустили матчу.

Срна повідомив, що сподівається на швидке скасування матчу, тому як такої ж думки дотримується велика частина громадськості в Біг.

Нагадаємо раніше донецький "Шахтар" розкритикував дії FIFA за продаж прав на трансляцію Чемпіонату світу з футболу в Катарі російським пропагандистським каналам, а також закликав негайно виключити Росію з FIFA і UEFA.

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Шахтар Російська Федерація
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