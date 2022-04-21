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"Шахтер" продал форварда в Европу

Фото: Фернандо (в центре) (twitter.com/redbullsalzburg)
Автор: Антон Федорцив

Бразильский нападающий Фернандо оформил переход из донецкого "Шахтера" в австрийский "Зальцбург".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "горняков".

"Красные быки" объявили о подписании 23-летнего латиноамериканца. В составе новой команды Фернандо начнет выступления в сезоне 2022/23.

Форвард заключил с Зальцбургом 5-летний контракт. Ориентировочная стоимость трансфера – 6 млн евро. Четыре года назад "Шахтер" заплатил за него 5,5 миллиона в евровалюте.

Воспитанник "Палмейраса" провел за отечественный гранд 69 матчей во всех турнирах. В активе Фернандо 12 мячей. В составе "горняков" бразилец завоевал 4 трофея: два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Украины.

К слову, "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении нового наставника со следующего сезона.

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