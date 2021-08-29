"Шахтер" потерял очки из-за ничьи с "Минаем"

В рамках шестого тура украинской Премьер-лиги, "Шахтер" сыграл вничью с футбольным клубом "Минай". Во время матча донецкий клуб терял своих игроков, а после него - потерял еще и очки.

Отметим, что "Минай" сегодня выступил хозяином поля, поскольку матч состоялся в Ужгороде.

Уже во время 15 минуты тайма "Шахтер" начал терять своих игроков. После желтой карточки на 9 минуте, бразильский защитник Марлон отметился красной уже через каких-то 6 минут.

На 34 минуте Лассина Траоре получил возможность ударить пенальти в ворота хозяев вследствие чего подарил своей команде инициативу.

Впрочем, донецким не удалось удерживать преимущество до конца матча, хотя на 45 минуте Манор Соломон имел отличную возможность удвоить счет, однако в тот раз мяч влетел в ворота.

Второй тайм оказался уже не таким напряженным, как первый. "Шахтеры" больше не играли так агрессивно, чем игроки "Миная" и решили воспользоваться. Рустам Ахмедзаде выравнивает счет после удачного навеса от Вишневского.

До конца игры хозяева играли гораздо активнее игроков "Шахтера", в связи с чем последним так и не удалось прорваться вперед.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Фото: таблица УПЛ по состоянию на вечер 29 августа (Google.com)