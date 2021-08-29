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"Шахтер" потерял очки из-за ничьи с "Минаем"

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Ужгород, Воскресенье 29 августа 2021 20:07
"Шахтер" потерял очки из-за ничьи с "Минаем" Фото: "Шахтер" потерял очки из-за игры с "Минаем" (instagram.com/fcshakhtar)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках шестого тура украинской Премьер-лиги, "Шахтер" сыграл вничью с футбольным клубом "Минай". Во время матча донецкий клуб терял своих игроков, а после него - потерял еще и очки.

Подробности матча-в материале РБК-Украина.

Отметим, что "Минай" сегодня выступил хозяином поля, поскольку матч состоялся в Ужгороде.

Уже во время 15 минуты тайма "Шахтер" начал терять своих игроков. После желтой карточки на 9 минуте, бразильский защитник Марлон отметился красной уже через каких-то 6 минут.

На 34 минуте Лассина Траоре получил возможность ударить пенальти в ворота хозяев вследствие чего подарил своей команде инициативу.

Впрочем, донецким не удалось удерживать преимущество до конца матча, хотя на 45 минуте Манор Соломон имел отличную возможность удвоить счет, однако в тот раз мяч влетел в ворота.

Второй тайм оказался уже не таким напряженным, как первый. "Шахтеры" больше не играли так агрессивно, чем игроки "Миная" и решили воспользоваться. Рустам Ахмедзаде выравнивает счет после удачного навеса от Вишневского.

До конца игры хозяева играли гораздо активнее игроков "Шахтера", в связи с чем последним так и не удалось прорваться вперед.

Игра завершилась со счетом 1:1.

&quot;Шахтер&quot; потерял очки из-за ничьи с &quot;Минаем&quot;Фото: таблица УПЛ по состоянию на вечер 29 августа (Google.com)

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Шахтер Украина Ужгород УПЛ Футбол
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