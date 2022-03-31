"Шахтер" официально отпустил легионера во Францию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Французский гранд объявил о переходе звезды "Шахтера". Тете переехал во Францию ​​на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22.

"Лион" воспользовался регламентными изменениями ФИФА, позволяющими подписывать игроков из чемпионатов Украины и России за пределами трансферного окна. Более того, "ткачи" смогут заявить бразильца на плей-офф Лиги Европы. На Стад де Люмьер Тете будет выступать под 20-м номером.

22-летний латиноамериканец защищал цвета "Шахтера" с февраля 2019 года. В Украину он переехал из бразильского "Гремио" за ориентировочно 15 млн евро. В составе "горняков" Тете провел 108 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 мяч и отдал 15 ассистам.