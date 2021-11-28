"Шахтар" обіграв "Інгулець" і не відпустив "Динамо" в УПЛ

Донецький "Шахтар" здобув мінімальну перемогу над "Інгульцем" з Петрове в рамках 16-го туру української Прем'єр-Ліги - 1:0. Такий результат дозволяє "гірникам" йти врівень з київським "Динамо" в якості лідерів УПЛ.

Донеччани не форсували події, при цьому господарі в перші хвилини намагалися досить високо пресингувати "гірників". Однак з цим гравці "Шахтаря" досить легко справлялися і свій гол у першому таймі таки забили. На 32 - й хвилині Додо вивів Тете на забійну позицію в штрафному майданчику і той шанс не упустив, відправивши м'яч у сітку-1:0.

У другій половині "Інгулець" намагався огризатися, чим зберігав інтригу в поєдинку до самого кінця матчу. Але все ж донеччани довели поєдинок до перемоги.

Перемога дозволила донеччанам набрати 41 очко. Стільки ж у київського "Динамо", яке випереджає "гірників" за різницею голів. "Інгулець" залишився на передостанньому місці з 10 балами.

"ІНГУЛЕЦЬ" - "ШАХТАР" 0:1

Тете, 32

"Інгулець": Гальчук - Полегенько, Павлов, Ковальов (Салем, 46), Асмелаш (Смоляков, 46) - Запорожець, Лупашко - Шарай (Козак, 46), Шишка, Коваленко (Головкін, 81) - Гопей (Плохотнюк, 81)

"Шахтар": Трубін - Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко (Бондар, 72) - Антоніо, Майкон (Бондаренко, 62) - Тете, Судаков (Марлос, 72), Мудрик (Сікан, 82) - Педріньо (Соломон, 62)