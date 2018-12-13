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Шахтер - Лион 1-1: видео голов и обзор матча

Новости » Спорт    13.12.2018 - 08:07
Шахтер - Лион 1-1: видео голов и обзор матча
Фото: "Шахтер" - "Лион" (shakhtar.com)

"Горняки" покинули Лигу чемпионов

Вниманию читателей РБК-Украина видео голов и обзор опасных моментов между донецким "Шахтером" и французским "Лионом" в рамках заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. 

 

"Горняки" должны были побеждать, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. Казалось, у "Шахтера" все получится, когда на 22 минуте Жуниор Мораес открыл счет. Однако во втором тайме забил капитан "Лиона" Набиль Фекир. Команда Паулу Фонсеки осталась третьей в группе и продолжит свой европоход весной в Лиге Европы.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека: "Что я хочу сейчас оценивать, так это то, что на стадионе присутствовало 39 тысяч болельщиков, - уверен, не только "Шахтера", но и других клубов. Мы чувствовали их поддержку в течение всего поединка. Они создавали фантастическую атмосферу, было очень тепло и приятно. Это самое главное. Стоит больше обращать внимание на это, ценить такую поддержку.

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо: "Не могу сказать, что это чья-то индивидуальная победа. Это результат команды. Его реализовывали не только футболисты, но и медицинский штаб, руководство, тренеры. Особенно хочу выделить наших докторов, которые фактически поставили игроков на ноги. Это общий успех".

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