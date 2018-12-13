Шахтар - Ліон 1-1: відео голів та огляд матчу

Фото: "Шахтар" - "Ліон" (shakhtar.com)

"Гірники" покинули Лігу чемпіонів

До уваги читачів РБК-Україна відео голів та огляд небезпечних моментів між донецьким "Шахтарем" і французьким "Ліоном" в рамках заключного шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Гірники" повинні були перемагати, щоб вийти в плей-офф Ліги чемпіонів з другого місця. Здавалося, у "Шахтаря" все вийде, коли на 22 хвилині Жуніор Мораес відкрив рахунок. Однак у другому таймі забив капітан "Ліона" Набіл Фекір. Команда Паулу Фонсека залишилася третьою в групі і продовжить свій европохід навесні в Лізі Європи.

Спасибо за вашу поддержку на НСК «Олимпийский» и где бы вы ни были! pic.twitter.com/azTVEmvDK1 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 12, 2018

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека: "Що я хочу зараз оцінювати, так це те, що на стадіоні були присутні 39 тисяч уболівальників, - впевнений, не тільки "Шахтаря", але й інших клубів. Ми відчували їхню підтримку протягом усього поєдинку. Вони створювали фантастичну атмосферу, було дуже тепло і приємно. Це найголовніше. Варто більше звертати увагу на це, цінувати таку підтримку.

Головний тренер "Ліона" Брюно Женез: "Не можу сказати, що це чиясь індивідуальна перемога. Це результат команди. Його реалізовували не тільки футболісти, а й медичний штаб, керівництво, тренери. Особливо хочу виділити наших докторів, які фактично поставили гравців на ноги. Це загальний успіх".