Шахтер - Лион: анонс матча

Фото: "Шахтер" - "Лион" (shakhtar.com)

Готовимся к заключительному поединку группового этапа Лиги чемпионов

"Шахтер" сразится в решающем матче с "Лионом" за выход в плей-офф Лиги чемпионов.Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". В этом противостоянии букмекеры отдают небольшое предпочтение украинскому клубу.

12 декабря 22:00

Киев, НСК "Олимпийский"

Борьба за распределение мест в группе F будет длиться до последней секунды. Перед заключительным туром "Лион" на 2 очка опережает "Шахтер", а подопечные Паулу Фонсеки - на столько же "Хоффенхайм". Для выхода в 1/8 финала "горнякам" необходимо выиграть последний матч года, французов же устроит и ничья в Киеве.

Главным арбитром встречи назначен Бьорн Куйперс. Его ассистенты - Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Дополнительными ассистентами назначены Деннис Хиглер и Пол ван Букел. Марио Дикс будет четвертым арбитром. Все - из Голландии.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека: "Мы стараемся исправить наши ошибки, в частности, намерены меньше пропускать. Действительно, в некоторых матчах "Шахтер" пропускал больше, чем я ожидал. Постараемся оставить свои ворота в неприкосновенности. Нам предстоит игра с очень сильным соперником".

Главный тренер "Лиона" Брюно Женезьо: "Наши игроки не смотрят на турнирное положение, мы должны не оглядываться на прошлое, а идти в будущее. Задача футболистов - выиграть, вне зависимости от турнирного положения. Несмотря ни на что, мы должны успокоиться, забыть предыдущий матч и идти к следующему. Это однозначно один из главных матчей в моей карьере".

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Пятов; Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили; Майкон, Степаненко; Марлос, Коваленко, Тайсон; Жуниор Мораэс

Не сыграют: Дентиньо, Фернандо, Ордец

Под вопросом: Ракицкий

"Лион": Лопеш; Денайер, Марсело, Рафаэл; Тете, Ндомбеле, Фекир, Ауар, Менди; Траоре, Депай

Не сыграют: Дюбуа, Гуйри

Под вопросом: Ндомбеле