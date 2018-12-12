Шахтар - Ліон: анонс матчу

Фото: "Шахтар" - "Ліон" (shakhtar.com)

Готуємося до завершального поєдинку групового етапу Ліги чемпіонів

"Шахтар" битиметься у вирішальному матчі з "Ліоном" за вихід в плей-офф Ліги чемпіонов.Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". У цьому протистоянні букмекери віддають невелику перевагу українському клубу.

12 грудня 22:00

Київ, НСК "Олімпійський"

Боротьба за розподіл місць у групі F триватиме до останньої секунди. Перед заключним туром "Ліон" на 2 очки випереджає "Шахтар", а підопічні Паулу Фонсека - на стільки ж "Хоффенхайм". Для виходу в 1/8 фіналу "гірникам" необхідно виграти останній матч року, французів же влаштує і нічия в Києві.

Головним арбітром зустрічі призначений Бьорн Куйперс. Його асистенти - Сандер ван Рукел і Ервін Зейнстра. Додатковими помічниками призначені Денніс Хіглер і Пол ван Букел. Маріо Дікс буде четвертим арбітром. Все - з Голландії.

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека: "Ми намагаємося виправити наші помилки, зокрема, ми маємо намір менше пропускати. Дійсно, в деяких матчах "Шахтар" пропускав більше, ніж я очікував. Спробуємо залишити свої ворота в недоторканності. На нас чекає гра з дуже сильним суперником".

Головний тренер "Ліона" Брюно Женез: "Наші гравці не дивляться на турнірне становище, ми повинні не оглядатися на минуле, а йти в майбутнє. Завдання футболістів - виграти, незалежно від турнірного становища. Незважаючи ні на що, ми повинні заспокоїтися, забути попередній матч і переходити на наступний. Це однозначно один з головних матчів у моїй кар'єрі".

Орієнтовні склади:

"Шахтар": Пятов; Матвієнко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі; Майкон, Степаненко; Марлос, Коваленко, Тайсон; Жуніор Мораес

Не зіграють: Дентіньо, Фернандо, Ордець

Під питанням: Ракицький

"Ліон": Лопеш; Денайер, Марсело, Рафаел; Тете, Ндомбеле, Фекір, Ауар, Менді; Траоре, Депай

Не зіграють: Дюбуа, Гуйрі

Під питанням: Ндомбеле