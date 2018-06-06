"Шахтер" заинтересован в услугах хавбека "Фламенго"

После продажи Фреда клуб планирует усиление полузащиты

Донецкий "Шахтер" заинтересовался атакующим полузащитником "Фламенго" и сборной Бразилии U-20 Лукасом Пакета. Об этом сообщает Globo Esporte.

После продажи Фреда "горняки" планируют усиление полузащиты. На трансферы уйдет часть средств, полученных от сделки с "Манчестер Юнайтед".

По информации Transfermarkt, стоимость Лукаса Пакеты оценивается в 15 млн евро. Его контракт с бразильским клубом истекает в конце 2020 года.

Футболист провел за основную команду "Фламенго" 66 матчей, в которых забил 11 голов. Также он провел 8 матчей за Бразилию U-20.

В зимнее трансферное окно хавбеком Фламенго интересовалось киевское "Динамо", но бразильский клуб отклонил предложение "бело-синих".