"Шахтар" зацікавлений в послугах хавбека "Фламенго"

Після продажу Фреда клуб планує посилення півзахисту

Донецький "Шахтар" зацікавився атакуючим півзахисником "Фламенго" і збірної Бразилії U-20 Лукасом Пакета. Про це повідомляє Globo Esporte.

Після продажу Фреда "гірники" планують посилення півзахисту. На трансфери піде частина коштів, отриманих від угоди з "Манчестер Юнайтед".

За інформацією Transfermarkt, вартість Лукаса Пакети оцінюється в 15 млн євро. Його контракт з бразильським клубом закінчується в кінці 2020 року.

Футболіст провів за основну команду "Фламенго" 66 матчів, в яких забив 11 голів. Також він провів 8 матчів за Бразилію U-20.

У зимове трансферне вікно хавбеком Фламенго цікавилося київське "Динамо", але бразильський клуб відхилив пропозицію "біло-синіх".