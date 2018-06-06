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"Шахтар" зацікавлений в послугах хавбека "Фламенго"

НовиниСпорт    06.06.2018 - 13:58
Фото: Лукас Пакета (flamengo.com.br)
Фото: Лукас Пакета (flamengo.com.br)

Після продажу Фреда клуб планує посилення півзахисту

Донецький "Шахтар" зацікавився атакуючим півзахисником "Фламенго" і збірної Бразилії U-20 Лукасом Пакета. Про це повідомляє Globo Esporte.

Після продажу Фреда "гірники" планують посилення півзахисту. На трансфери піде частина коштів, отриманих від угоди з "Манчестер Юнайтед".

За інформацією Transfermarkt, вартість Лукаса Пакети оцінюється в 15 млн євро. Його контракт з бразильським клубом закінчується в кінці 2020 року.

Футболіст провів за основну команду "Фламенго" 66 матчів, в яких забив 11 голів. Також він провів 8 матчів за Бразилію U-20.

У зимове трансферне вікно хавбеком Фламенго цікавилося київське "Динамо", але бразильський клуб відхилив пропозицію "біло-синіх".

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Теги публікації: Шахтар, Бразилия, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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