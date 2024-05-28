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Шахтарі ДТЕК допомагають енергетикам розбирати завали на атакованих окупантами ТЕС, – Сахарук

Вівторок 28 травня 2024 18:10
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Шахтарі ДТЕК допомагають енергетикам розбирати завали на атакованих окупантами ТЕС, – Сахарук Фото: шахтарі ДТЕК допомагають енергетикам розбирати завали на атакованих окупантами ТЕС (facebook.com)
Автор: Олександр Мороз

Шахтарі компанії ДТЕК допомагають розбирати завали на теплоелектростанціях, які зазнали масованих ударів ракетами та дронами.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного марафону.

"Ми, наприклад, залучаємо не лише енергетиків. Шахтарі зараз активно допомагають в розборі завалів на станціях, виконувати допоміжні роботи для того, щоб якомога швидше відновити станції після ударів росіян", - сказав він.

Сахарук зазначив, що ДТЕК працює над пошуком та замовленням обладнання в Європі. Однак через великий обсяг необхідного устаткування може виникнути проблема з його одночасним виготовленням.

Виконавчий директор ДТЕК підкреслив, що роботи з відновлення компанія веде за власний рахунок.

Раніше повідомлялось, що внаслідок останніх п’яти масованих ракетних атак по енергосистемі були суттєво пошкоджені ТЕС ДТЕК і на їх відновлення знадобиться багато часу. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані близько 180 разів.

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ДТЕК ТЕС
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