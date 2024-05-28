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Шахтеры ДТЭК помогают энергетикам разбирать завалы на атакуемых оккупантами ТЭС, – Сахарук

Вторник 28 мая 2024 18:10
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Шахтеры ДТЭК помогают энергетикам разбирать завалы на атакуемых оккупантами ТЭС, – Сахарук Фото: шахтеры ДТЭК помогают энергетикам разбирать завалы на атакуемых оккупантами ТЭС (facebook.com)
Автор: Александр Мороз

Шахтеры компании ДТЭК помогают разбирать завалы на теплоэлектростанциях, подвергшихся массированным ударам ракетами и дронами.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального марафона.

"Мы, например, привлекаем не только энергетиков. Шахтеры сейчас активно помогают в разборе завалов на станциях, выполнять вспомогательные работы для того, чтобы как можно скорее восстановить станции после ударов россиян", - сказал он.

Сахарук отметил, что ДТЭК работает над поиском и заказом оборудования в Европе. Однако из-за большого объема необходимого оборудования может возникнуть проблема с его одновременным изготовлением.

Исполнительный директор ДТЭК подчеркнул, что работы по восстановлению компания ведет за свой счет.

Ранее сообщалось, что в результате последних пяти массированных ракетных атак по энергосистеме были существенно повреждены ТЭС ДТЭК и на их восстановление уйдет много времени. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы около 180 раз.

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ДТЭК ТЭС
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