"Шахтар" без "золота" і Ліги чемпіонів, сформувалась трійка призерів: підсумки та відеоогляд 27 туру УПЛ

Черговий тур української Прем'єр-ліги підбив декілька проміжних підсумків сезону, що стрімко наближається до завершення.
Про головні події трьох ігрових днів – в огляді РБК-Україна.
По-перше, вже остаточно відомо, що футбольна Україна отримає нового чемпіона. "Динамо", розбивши "Інгулець" (4:0) пораділо не лише розгрому у власному виконанні, а й тому приємному факту, що офіційно забрало в головного історичного конкурента чемпіонське звання.
Тепер на "золото" вітчизняної першості залишилося лише два претенденти – "Динамо" та "Олександрія".
"Шахтар", до речі, окрім титулу, втратив шанс потрапити в Лігу чемпіонів. Вперше з сезону-1999/2000 "гірники" не зіграють у найпрестижнішому клубному турнірі Старого світу.
Але інший рекорд клубу тримається: "Шахтар" продовжує свою серію сезонів у призовій трійці, яка бере початок у 1997 році.
Власне за підсумками 27-го туру остаточно сформувалась трійка призерів УПЛ поточного сезону. Ясно, що медалі приміряють "Динамо", "Олександрія" та "Шахтар". А хто які – на це запитання отримаємо відповідь пізніше.
Здається, остаточно все вирішено і з головними невдахами сезону: "Інгулець" з "Чорноморцем" ще мають математичні шанси вибратися з ями. Але, якщо оцінювати справи з холодною головою – очевидно, що вони вже не врятуються.
А от за перехідні матчі, точніше за можливість їх уникнути, боротьба зав'язалась серйозна і вказувати на невдах ще, очевидно, зарано. Як і на володаря четвертої сходинки в таблиці – останньої, що дає право зіграти в Європі.
"Лівий Берег" – "Карпати" – 2:3
Голи: Синиця, 33, Бабогло, 73 (автогол) – Чачуа, 31, 58, Якимів, 63 (автогол)
Вилучення: Альварес (К), 19
"Рух" – "Кривбас" – 0:0
"Чорноморець" – "Шахтар" – 0:3
Голи: Бондаренко, 55, Невертон, 71, 75
"Інгулець" – "Динамо" – 0:4
Голи: Діхтярук, 38 (автогол), Шапаренко, 40, Михайленко, 55, Ванат, 57
"Верес" – "Оболонь" – 0:2
Голи: Тарануха, 27, Ільїн, 42
Вилучення: Куція (В), 34
ЛНЗ – "Зоря" – 1:1
Голи: Вантух, 47 (автогол) – Будківський, 61
"Колос" – "Ворскла" – 0:0
"Полісся" – "Олександрія" – 1:2
Голи: Батіста, 45+1 – Калюжний, 32, Цара, 78
Вилучення: Майсурадзе (П), 51
Раніше гол Довбика вивів "Рому" в зону Ліги чемпіонів.
Також повідомили, що "Шахтар" готує несподіваний тренерський хід.