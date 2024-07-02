UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Шахтар" змінив домашній стадіон на єврокубки: там грають на Євро-2024

Фото: "Фельтінс-Арена" давно не бачила матчів Ліги чемпіонів (facebook.com/S04)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" вирішив змінити прописку в межах Німеччини, переїхавши на матчі Ліги чемпіонів 2024/25 з Гамбурга до Гельзенкірхена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Фельтінс-Арена" – нова домівка "гірників" для європейських турнірів. Чемпіон України підписав угоду про використання стадіону з місцевим "Шальке".

Арена прийме домашні поєдинки "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Оновлений формат єврокубків гарантував "гірникам" чотири матчі вдома та ще чотири зустрічі – в гостях. Гельзенкірхен був другим варіантом нової домівки для чемпіонів України після Дюссельдорфа.

"Гірники" змушені грати домашні матчі єврокубків за межами батьківщини після повномасштабного вторгнення РФ до України. Спершу "Шахтар" грав у Варшаві на Стадіоні Війська Польського, а потім "переїхав" до німецького Гамбурга.

Що відомо про "Фельтінс-Арену"

Збудований у 1998-2001 рр. багатофункціональний стадіон. Власник – клуб Другої Бундесліги "Шальке".

Арена приймала футбольний та хокейний чемпіонати світу, а влітку цьогоріч – поєдинки Євро-2024, зокрема матч 1/8 фіналу між збірними Англії та Словаччини. Окрім того, стадіон регулярно проводить концерти світових зірок на кшталт The Rolling Stones, Rammstein, AC/DC, Тейлор Свіфт та інших. Рекорд відвідуваності (77803 глядачі) встановили на матчі-відкритті хокейного ЧС-2010.

Друга назва стадіону – "Арена АуфШальке". На футбольних поєдинках здатна прийняти понад 62 тисячі глядачів.

До слова, раніше розібрали новий формат Ліги чемпіонів та інших єврокубків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарЛіга чемпіонів