"Шахтар" закрив перехід третього бразильця за літо: хто він такий

18-річний талант став п'ятим літнім новачком "гірників". Раніше чемпіон України підписав його співвітчизників Педрінью і Невертона, а також еквадорця Кастільйо та ізраїльтянина Лемкіна.

Егіналдо підписав із "Шахтарем" контракт на 5 років. Трансфер атакувального виконавця коштував донеччанам орієнтовно 3,5 млн євро. Універсальний нападник виховувався у скромному клуб "Артсул", що виступає в Лізі Каріока, а до структури "Васко" потрапив торік.

За іменитий бразильський клуб зіграв 29 поєдинків (3 голи). У вересні 2022 року Егіналдо, який може закрити позиції лівого та правого вінгерів, а також відтягнутого нападника, дебютував у складі збірної Бразилії U-20. У лавах молодих "селесао" провів 3 товариські матчі, в яких забив 1 м'яч.

"Шахтар" на старті сезону 2023/24

Захист чемпіонського титулу донецька команда розпочала 29 липня. На виїзді "гірники" здобули непросту перемогу над харківським "Металістом 1925" із голами Матвієнка та Траоре.

До паузи на матчі збірних у вересні "Шахтар" проведе ще 5 матчів Прем'єр-ліги – проти "Вереса", "Олександрії", "Кривбаса", "Колоса" та "Миная". Восени чемпіон України візьме старт у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Влітку "гірників" очолив Патрік ван Леувен. Новачками "Шахтаря" у літнє трансферне вікно стають лише іноземці та повернуті з оренди українці. Серед останніх і герої молодіжного Євро-2023 Кащук і В'юнник.