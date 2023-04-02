"Шахтар" втратив перемогу над "Чорноморцем" і розгубив гандикап нагорі УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 19-й тур

"Чорноморець" – "Шахтар" – 2:2

Голи: Путря, 7 (пенальті), Салюк, 40 – Криськів, 1, Гочолейшвілі, 18

На розвідку "моряки" та "гірники" часу не марнували. Перша ж атака донеччан завершилася голом. Це Криськів на куті штрафного майданчика отримав передачу від Бондаренка та розкішно поклав у дальню дев'ятку. Минуло якихось 20 з хвостиком секунд!

Однак, одесити здаватися не збиралися. "Чорноморець" зрівняв рахунок уже на 7-й хвилині з допомогою "Шахтаря", коли Назарина зіграв рукою у власній карній зони – пенальті. До позначки підійшов Путря і переграв Трубіна – 1:1.

"Гірникам" довелося розпочати заново. Криськів, Судаков, Михайліченко та Траоре фактично за 10 хвилин достатню кількість моментів, щоб влаштувати розгром. Щоправда, не забив жоден. Зате майстер-клас показав партнерам оборонець Гочолейшвілі – підключився до атаки, накрутив оборонця і несподівано для кіпера пробив у ближній кут.

Результативний старт змінився спокійною грою у другій частині тайму. Поступово "моряки" вирівняли гру та навіть почали організовувати позиційні атаки. Розслабленість же "гірників" призвела до пропущеного м'яча перед перервою, коли Салюк після скидання Демченка матеріалізував у гол стандарт одеситів.

На старті другої половини "Шахтар" заграв активніше. Ось Бондаренко зіграв у стінку з партнером і ледь не вискочив на побачення з воротарем, але задалеко відпустив м'яч. Натомість Криськів після передачі Траоре пробив над воротами в боротьбі з оборонцем.

Та поступово гостроти поменшало. "Чорноморець" засів у глибоку оборону. Тим часом "Шахтарю" стало вкрай складно відшукати нагоди, щоб втретє вийти вперед. Хіба що Назарина в середині тайму пробив зі стандарту, але заробив тільки кутовий.

Свого моменту зате ледь не дочекалися "моряки". На 79-й хвилині Алефіренко втік від Бондаря і вискочив на побачення з Трубіним. Голкіпер "Шахтаря" врятував команду, відбивши удар нападника "Чорноморця".

Сякий-такий фінальний штурм команди Ігора Йовічевіча так і не став успішним. "Гірники" втратили надважливі два очки в боротьбі за титул. Донеччани набрали 43 пункти. Тепер до "Шахтаря" підтягнулися "Дніпро-1" (42 очки, 18 матчів) і "Зоря" (40/19).