"Шахтар" впритул підійшов до підписання першого зимового новачка: хто він такий

Донецький "Шахтар" за крок від підписання вінгера бразильського "Палмейраса" Кевіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nosso Palestra Palmeiras.
21-річний латиноамериканець нібито опинився на фінішній прямій переїзду в чемпіонат України. Представники "зелено-білих" і вітчизняного гранда проведуть фінальний раунд перемовин.
"Шахтар" готовий заплатити за Кевіна 12 млн євро. Ще 3 мільйони "гірники" готові закласти на бонуси. Додаткові виплати для "Палмейраса" залежатимуть від індивідуальних показників флангового нападника в новій команді.
Раніше чемпіон Бразилії повісив на Кевіна цінник 15 млн у євровалюті. "Шахтар" давно моніторить виступи вінгера. Проте, всі попередні пропозиції "гірників" не влаштовували менеджмент "Палмейраса" з фінансової точки зору.
Уродженець Сан-Паулу, виховувався в структурі місцевого "Деспортіво". Напередодні 17-річчя "Палмейрас" орендував таланта й відправив до команди U-20.
Влітку 2021-го бразильський гранд викупив права на юніора за 125 тисяч євро. У першій команді дебютував у грудні того ж року. Згодом оформив перший м'яч у дебютному поєдинку в стартовому складі. У січні 2023 року допоміг "Палмейрасу" U-20 виграти культовий турнір Копінья. Став Найкращим гравцем змагань із п'ятьма голами та п'ятьма асистами (8 матчів).
У сезоні-2023 провів 9 поєдинків за основу "Палмейраса" в усіх турнірах (без результативних дій). На ЧС-2023 серед 20-річних дійшов зі збірною Бразилії до чвертьфіналу.
До слова, раніше оборонець "Шахтаря" Міроші потрапив до заявки Танзанії на Кубок африканських націй.
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