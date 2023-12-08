"Шахтар" визначився з домівкою в єврокубках на наступний рік
Менеджмент донецького "Шахтаря" вирішив продовжити виступи в європейських турнірах навесні на футбольній арені в німецькому Гамбурзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
"Фолькспаркштадіон" залишиться домівкою "гірників" у єврокубках в другій половині сезону 2023/24. Чемпіон України переїхав до Німеччини на старті сезону після року виступів на Стадіоні Війська Польського у Варшаві.
"Шахтар" розпочав реалізацію квитків на перший єврокубковий поєдинок у 2024 році. Ціни на перепустки стартують від 20 євро, а VIP-категорії – 298 євро. Спершу квитки будуть доступні для купівлі власникам абонементів "гірників" і німецького "Гамбурга".
Наразі "Шахтар" гарантував виступи навесні в єврокубках загалом. У фінальному ж турі групового етапу Ліги чемпіонів визначиться доля команди Маріно Пушіча. У разі перемоги над "Порту" донеччани зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у випадку поразки від португальських "драконів" – у плей-офф Ліги Європи.
Що відомо про "Фолькспаркштадіон"
Збудована в 1951-1953 рр. арена. Реконструкція, що коштувала орієнтовно 100 млн євро, відбулася в 1998 році.
Стадіон прийняв 5 матчів ЧС-2006. Зокрема, там двічі грала збірна України. "Синьо-жовті" спершу розгромили Саудівську Аравію (4:0) на груповому етапі, а потім поступилися збірній Італії (0:3) в чвертьфіналі Мундіалю. Арена готується прийняти Євро-2024.
У 2009 році поруч зі стадіоном відкрили спеціальне кладовище на 500 місць. Там уболівальники "Гамбурга" можуть придбати ділянку для поховання, щоб навіть після смерті бути поруч із улюбленою командою.
До слова, раніше "Шахтар" переграв "Антверпен" удома та забезпечив єврокубки навесні.
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