ua en ru
Пт, 08 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Шахтер" определился с домом в еврокубках на следующий год

Гамбург, Пятница 08 декабря 2023 12:48
UA EN RU
"Шахтер" определился с домом в еврокубках на следующий год Фото: Лоно "Фолькспаркштадиона" в Гамбурге (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент донецкого "Шахтера" решил продолжить выступления в европейских турнирах весной на футбольной арене в немецком Гамбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Фолькспаркштадион" останется домом "горняков" в еврокубках во второй половине сезона 2023/24. Чемпион Украины переехал в Германию на старте сезона после года выступлений на Стадионе Войска Польского в Варшаве.

"Шахтер" приступил к реализации билетов на первый еврокубковый поединок в 2024 году. Цены на пропуски стартуют от 20 евро, а VIP-категории – 298 евро. Сначала билеты будут доступны для покупки владельцам абонементов "горняков" и немецкого "Гамбурга".

"Шахтер" гарантировал выступления весной в еврокубках в целом. В финальном туре группового этапа Лиги чемпионов определится судьба команды Марино Пушича. В случае победы над "Порту" дончане сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, в случае поражения от португальских "драконов" – в плей-офф Лиги Европы.

Что известно о "Фолькспаркштадионе"

Построенная в 1951–1953 гг. арена. Реконструкция, стоившая ориентировочно 100 млн евро, состоялась в 1998 году.

Стадион принял 5 матчей ЧМ-2006. В частности, там дважды играла сборная Украины. "Сине-желтые" сначала разгромили Саудовскую Аравию (4:0) на групповом этапе, а затем уступили сборной Италии (0:3) в четвертьфинале Мундиаля. Арена готовится принять Евро-2024.

В 2009 году рядом со стадионом открыли специальное кладбище на 500 мест. Там болельщики "Гамбурга" могут приобрести участок для захоронения, чтобы даже после смерти быть рядом с любимой командой.

К слову, ранее "Шахтер" обыграл "Антверпен" дома и обеспечил еврокубки весной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига Европы Гамбург Шахтер Лига Чемпионов
NEWS
ПВО сбила 14 из 19 ракет, которыми РФ не била 79 дней. Игнат рассказал детали обстрела Украины
ПВО сбила 14 из 19 ракет, которыми РФ не била 79 дней. Игнат рассказал детали обстрела Украины
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО