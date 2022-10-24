"Шахтар" вимагає виключити збірну Ірану з Чемпіонату світу і допустити Україну

Національна збірна Ірану з футболу не має права брати участь в Чемпіонаті світу з футболу, який стартує за місяць в Катарі, через терористичні атаки України іранськими дронами. Місце Ірану на турнірі має зайняти Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зверненням генерального директора ФК "Шахтар" Сергія Палкіна до ФІФА і футбольної спільноти.

Топ-менеджер команди Ріната Ахметова, заявив, що в той час, як іранське керівництво буде розважатись, дивлячись гру своєї збірної на Чемпіонаті Світу, українців будуть вбивати іранські дрони і іранські ракети.

"Вже майже 250 таких дронів атакували мирні міста України. Кожен з них був вироблений, поставлений іранською владою, іранські інструктори і військові безпосередньо навчали і керували запусками дронів, які знищували, дома, музеї, університети, офіси, спортивні і дитячі майданчики, і головне вбивали українців. В тому числі дітей. Дітей, які також мріяли подивитись на свою збірну на Чемпіонаті Світу з футболу", - говориться в зверненні.

Палкін також закликав ФІФА і всю міжнародну спільноти домогтись негайної заборони на участь у чемпіонаті Світу збірної Ірану за безпосередню участь у терористичних атаках українців. Водночас Україна має посісти місце Ірану.

"Таке рішення є історично і спортивно виправданим. Закликаю усіх долучитись до тиску на футбольну бюрократію. Досить повторювати помилки Чемпіонату світу 2018 в Росії, ховаючись за пустою тезою про аполітичність спорту. Сприяння участі терористів на Чемпіонаті світу і є політикою. Час покласти край такій політиці", - резюмував Палкін.

Нагадаємо раніше Шахтар закликав до повного виключення Росії з лав ФІФА та УЄФА.