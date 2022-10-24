"Шахтер" требует исключить сборную Ирана из Чемпионата мира и допустить Украину

Национальная сборная Ирана по футболу не имеет права участвовать в стартующем через месяц в Катаре Чемпионате мира по футболу из-за террористических атак Украины иранскими дронами. Место Ирана на турнире должна занять Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение генерального директора ФК "Шахтер" Сергея Палкина в ФИФА и футбольное сообщество.

Топ-менеджер команды Рината Ахметова заявил, что в то время как иранское руководство будет развлекаться, глядя игру своей сборной на Чемпионате Мира, украинцев будут убивать иранские дроны и иранские ракеты.

"Уже почти 250 таких дронов атаковали мирные города Украины. Каждый из них был произведен, поставлен иранскими властями, иранские инструкторы и военные непосредственно обучали и руководили запусками уничтожавших дронов, дома, музеи, университеты, офисы, спортивные и детские площадки, и главное убивали украинцев. В том числе детей. Детей, также мечтавших посмотреть на свою сборную на Чемпионате Мира по футболу", - говорится в обращении.

Палкин также призвал ФИФА и все международное сообщество добиться немедленного запрета на участие в чемпионате Мира сборной Ирана за непосредственное участие в террористических атаках украинцев. В то же время Украина должна занять место Ирана.

"Такое решение исторически и спортивно оправдано. Призываю всех приобщиться к давлению на футбольную бюрократию. Достаточно повторять ошибки Чемпионата мира 2018 в России, скрываясь за пустым тезисом об аполитичности спорта. Содействие участию террористов на Чемпионате мира и является политикой", - резюмировал Палкин.

Напомним, ранее Шахтер призвал к полному исключению России из рядов ФИФА и УЕФА.