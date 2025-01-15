"Шахтар" вигідно позбувся легіонера, який утік з команди після вибухів

Український та американський клуби узгодили всі деталі трансферу. За даними джерела, "гірники" отримають за нападника 6 мільйонів доларів. Також в угоді передбачені додаткові бонуси. Перехід вигідний для "Шахтаря", який у січні 2023 року заплатив за Келсі уругвайському "Бостон Рівер" 1 мільйон євро. До того ж футболіст відмовлявся грати в Україні.

Венесуелець два роки тому підписав контракт з "гірниками" термін дії якого був розрахований до 31 грудня 2027 року. Келсі в Україні виступав до квітня 2024 року. За цей час провів у складі "Шахтаря" 37 матчів у всіх турнірах, забив 9 голів та віддав три передачі.

Весною минулого року, після одного з обстрілів столиці постраждали будинки на Печерську – недалеко від того місця, де мешкав легіонер. Після цього він категорично відмовився залишатись в Україні. "Шахтар" віддав його в оренду клубу МЛС – "Цинциннаті", де футболіст у 29 матчах забив 6 голів. Термін орендної угоди сплив 31 грудня. Але венесуелець не бажав повертатися до України.

ФК "Цинциннаті" вирішив не використовувати опцію викупу футболіста за 6,7 мільйонів євро. Не погодилась з фінансовими вимогами "Шахтаря" й італійська "Парма", яка також цікавилась нападником. Зрештою знайшовся варіант з "Портлендом". Зазначимо, що портал Transfermarkt оцінює 20-річного Келсі у 2,5 мільйонів євро.