"Шахтар" відновив лідерство в УПЛ після перемоги над "Вересом"

Україна, Прем'єр-ліга, 27-й тур

"Шахтар" – "Верес" – 2:1

Голи: Зубков, 35, Матвієнко, 84 – Шарай, 74

Нереалізований пенальті: Сікан, 47 (Ш)

Суперники вирішили не відсиджуватися в обороні на початку зустрічі. Обмін напівмоментами відбувся в стартові десять хвилин. Спершу "гірник" Судаков прорвався до штрафного рівнян і неточно пробив, а згодом лише якісна гра Ракицького в обороні ліквідувала загрозу після прострілу.

Далі "Шахтар" і "Верес" обмінялися нагодами зі стандартів. Небезпечний кутовий гостей лише дивом не закінчився голом – Вовченко не влучив по м'ячу на лінії воротарського. Натомість скидку Степаненка на дальню стійку після кутового подалі виніс оборонець.

А на 35-й хвилині команда Ігора Йовічевіча повела в рахунку. Героєм "гірників" став Зубков. Український вінгер отримав м'яч на куті штрафного, змістився до центру та пробив – під перший удар кинувся оборонець, а з другої спроби крайній нападник увігнав м'яч у ближній кут.

На старті другої половини "Шахтар" не скористався можливість подвоїти перевагу. За гру рукою у власній карній зоні у виконанні Курка арбітр призначив одинадцятиметровий. До позначки підійшов Сікан і несильним ударом дозволив Когуту реабілітувати партнера.

Курко, однак, не "здавався". На 64-й хвилині після прострілу Топалова рівнянин ледь не зрізав м'яч у кут власних воріт. "Верес" незабаром відповів шаленим ударом Блізніченка з дистанції – Трубін перевів на кутовий, який і став фатальним.

Здавалося, що "гірники" цілком контролюють ситуацію. Навіс зі стандарту вибили подалі, але м'яч відлетів до Шарая. Хавбек, який за п'ять хвилин до цього з'явився з лави запасних, з льоту відправив м'яч у нижній кут – 1:1!

"Шахтарю" довелося починати заново. Донеччани мали нагоду швидко відновити статус-кво, але Келсі не встиг замкнути перспективний простріл Назарини. "Мовчали" й інші атакувальні виконавці господарів.

Зрештою, до справи взялися оборонці "гірників". І досягли успіху на 84-й хвилині. Це Ракицький виконав хрестоматійний навіс із лівого флангу, на який відгукнувся Матвієнко та головою спрямував м'яч за лінію. Більше команди не забивали.

Важлива перемога дозволила "Шахтарю" відновити перевагу над "Дніпром-1" нагорі турнірної таблиці УПЛ. Хлопці Йовічевіча набрали 66 очок. "Спортклубівці" мають на два пункти менше, а "Верес" залишився на 10-й сходинці (27 балів).