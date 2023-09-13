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"Шахтар" у вересні: старт у Лізі чемпіонів, продовження УПЛ і повернення в Кубок України

Київ, Середа 13 вересня 2023 12:30
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"Шахтар" у вересні: старт у Лізі чемпіонів, продовження УПЛ і повернення в Кубок України Фото: Бразильці матимуть вдосталь можливостей закріпитися в "Шахтарі" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" відновить виступи в сезоні 2023/24 п'ятьма поєдинками в перший осінній місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Гірники" у вересні зіграють 3 поєдинки чемпіонату України, а також розпочнуть походи в двох кубкових турнірах – Лізі чемпіонів і Кубку України. За два тижні підопічні Патріка ван Леувена проведуть 5 матчів.

У сьомому турі української Прем'єр-ліги "Шахтар" у Львові прийме київську "Оболонь". Поєдинок запланований на суботу, 16 вересня. Натомість у наступну середу, 19 вересня, "гірники" зустрінуться з "Порту" в стартовому турі групового етапу ЛЧ.

Далі на "Шахтар" чекають внутрішні змагання. 23 вересня на львівському стадіоні "Україна" донеччани зіграють проти місцевого "Руха" в чемпіонаті, а 27 вересня – зустрінуться з "Вересом" у Рівному в рамках Кубка України. Нарешті на 30 вересня запланований матч УПЛ проти полтавської "Ворскли".

Перелік поєдинків "Шахтаря" у вересні:

  • "Шахтар" – "Оболонь", 16 вересня
  • "Шахтар" – "Порту", 19 вересня
  • "Рух" – "Шахтар", 23 вересня
  • "Верес" – "Шахтар", 27 вересня
  • "Шахтар" – "Ворскла", 30 вересня

&quot;Шахтар&quot; у вересні: старт у Лізі чемпіонів, продовження УПЛ і повернення в Кубок України

Раніше "Шахтар" оприлюднив заявку команди на груповий етап Ліги чемпіонів. До списку потрапили 33 виконавці. Літні новачки "гірників" Рудько, Лемкін, Азарові, Чигринський, Педрінью, Кастільйо, Егіналдо, Міроші та Невертон отримали місця в обоймі.

До слова, раніше пригадали болісні вильоти "Динамо" з єврокубків на ранніх стадіях.

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