"Шахтар" веде перемовини щодо продажу лідера в АПЛ

"Гірники" активно обговорюють потенційний трансфер із середняком англійської Прем'єр-ліги. У переході українця особисто зацікавлений керманич "чайок" Роберто Де Дзербі.

Італійський фахівець зробив Матвієнка ключовою фігурою в обороні "Шахтаря", коли тренував вітчизняний гранд. Тепер Де Дзербі намагається переконати босів "Брайтона" в необхідності купівлі центрбека. "Гірники" нібито готові відпустити оборонця за 25 млн євро, але "чайки" поки не хочуть платити таку суму.

Матвієнко проводить 8-й сезон за "Шахтар" на дорослому рівні. За цей час він провів 150 матчів у складі "гірників", у яких забив 6 м'ячів. Також він захищав кольори "Карпат" і "Ворскли" на правах оренди. У збірній України зіграв 54 поєдинки.

У разу переходу Матвієнко стане третім вихованцем "Шахтаря" у чемпіонаті Англії. Понад 5 років там виступає Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", "Арсенал"), а взимку лави лондонського "Челсі" поповнив Михайло Мудрик. Грають в АПЛ й інші екс-"гірники" – Фред (МЮ), Соломон і Вілліан (обидва – "Фулхем").