"Шахтар" сенсаційно повернув до команди екс-оборонця збірної України

36-річний оборонець вкотре виступатиме за "гірників". У чемпіонат України ветеран повернувся в статусі вільного агента.

Чигринський підписав із "Шахтарем" контракт на 1 рік. Вихованець донеччан повернувся до рідної команди безкоштовно. Останнім клубом українця був грецький "Іонікос". Там він провів два сезони.

У лавах "гірників" Чигринський покликаний посилити центр оборони. Після травми Бондаря тренерський штаб чемпіона України не захотів залишатися з єдиним варіантом на позицію правого центрального оборонця – Козіком. Тож "Шахтар" підписав ізраїльтянина Лемкіна та повернув досвідченого українця.

Хто такий Дмитро Чигринський

Уродженець Ізяслава, навчався в Львівському державному училищі фізичної культури. До академії "Шахтаря" потрапив у 15 років.

У 2002-2004 рр. захищав кольори резервної команди "гірників". Згодом зіграв 3 матчі за першу команду та поїхав у запорізький "Металург" на правах оренди. Посеред сезону 2005/06 повернувся в Донецьк і став основним центрбеком. Провів ще три повні сезони за "Шахтар".

Наприкінці літа 2009 року перейшов до "Барселони" за 25 млн євро. Закріпитися в команді Пепа Гвардіоли не зміг і через рік повернувся у лави "гірників" за 15 мільйонів. Потім захищав кольори "Дніпра", афінського АЕКа та "Іонікоса".

Чигринський – семиразовий чемпіон України та чемпіон Іспанії 2009/10. Здобув Кубок УЄФА з "Шахтарем" і тріумфував на Клубному чемпіонаті світу з "Барсою", завоював низку інших трофеїв. Віце-чемпіон Європи U-21 та учасник ЧС-2006.