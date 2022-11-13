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"Шахтар" розписав яскраву нічию проти "Зорі" на користь конкурентів нагорі УПЛ

Фото: Михайло Мудрик (у центрі) доклався до обох м'ячів "гірників" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Гольовим фестивалем завершився центральний матч 13-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги між донецьким "Шахтарем" і луганською "Зорею".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Шахтар" – "Зоря" – 2:2

Голи: Бондаренко, 13, Бондар, 64 – Кирюханцев, 45+1, Булеца, 46

"Гірникам" вдалося забити швидкий м'яч завдяки стандарту. Мудрик із кутового навісив у район воротарського на Траоре, а той не став бити й залишив м'яч для Бондаренка – удар хавбека з кількох метрів став результативним.

Луганці натомість шокували вітчизняний гранд двома голами перед і після перерви. Під завісу першого тайму черговий навіс Данченка з правого флангу став успішним. М'яч пролетів на дальню стійку, де його головою у сітку спрямував Кирюханцев.

А на старті другої половини "Зоря" організувала гол-красень. У центрі уваги опинився той же Кирюханцев. Він на куті штрафного майданчика ефектно обіграв Бондаря і прострілив до центру карної зони, звідки точно пробив Булеца.

"Шахтар" доволі швидко отямився і завзято почав штурмувати редути гостей. Зрештою, зрівняти рахунок донеччани зуміли на 64-й хвилині. Мудрик на вході в штрафний на лівому фланзі накрутив двох оборонців і прострілив уздовж воріт, а на протилежному боці м'яч прийняв Бондар і в два дотики відправив у ближній кут – 2:2!

Фінальні хвилин 15-20 фактично перетворилися в штурм володінь Мацапури. Кілька нагод змарнував Сікан. Мали моменти й інші "гірники", зокрема Петряк. Натомість "Зоря" не цуралася гри відверто на відбій. Ця тактика спрацювала – вирвати перемогу "Шахтар" так і не зміг.

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