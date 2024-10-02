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"Шахтар" розгромно поступився "Аталанті" у Юнацькій лізі УЄФА

Гельзенкірхен, Середа 02 жовтня 2024 17:14
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"Шахтар" розгромно поступився "Аталанті" у Юнацькій лізі УЄФА Фото: Футболісти "Аталанти" святкують перемогу (mondoprimavera.com)
Автор: Андрій Костенко

Юні "гірники" після перемоги у першому турі над "Болоньєю" (4:3) поступились у номінально домашньому поєдинку іншій італійській команді – "Аталанті" з Бергамо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Юнацька ліга УЄФА, 2-й тур

"Шахтар" U-19 – "Аталанта" U-19 – 0:3

Голи: Камара, 10, Фіогбе, 45, 49

У першому таймі перевагою повністю володіли італійці. Уже на 10-й хвилині вони відкрили рахунок, коли пас Фіогбе з лівого флангу замкнув Камара. Відчувалося, що швидкий гол зламав ігровий план української команди.

Принаймні на полі виглядала вона розгублено. В атаці щось виходило, лише коли вдавалося заробити стандарт у відносній близькості до воріт суперника. Але "витиснути" результат з цього не вдалося. Натомість італійці на 45-й хвилині забили вдруге: Річчіо зі штрафного влучив у стінку, а м'яч у ворота переправив Фіогбе.

Можливо, керманич "Шахтаря" U-19 Олексій Бєлік у перерві й запропонував підопічним варіанти, як переломити гру. Проте, вже в перші хвилини після відновлення поєдинку італійці забили втретє – дубль оформив Фіогбе.

"Шахтар", варто віддати команді належне, руки не опустив. Юніори вперто йшли вперед і загалом провели другу половину набагато активніше, ніж першу. Втім конвертувати перевагу бодай у один гол українці не зуміли. Футболісти "Аталанти" спокійно довели справу до логічного завершення.

Це була друга перемога італійців у турнірі. У стартовому турі вони розгромили ровесників із лондонського "Арсенала" (4:1). "Шахтар" наразі має три очки після двох матчів. У наступному турі, 22 жовтня, "гірники" в гостях зіграють якраз із "Арсеналом".

До речі, раніше підготували анонс матчу "Шахтар" – "Аталанта" у Лізі чемпіонів.

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