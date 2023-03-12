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"Шахтар" розгромив "Кривбас" і захопив лідерство в Прем'єр-лізі

Фото: Георгій Судаков (крайній праворуч) відкрив рахунок у зустрічі (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою донецького "Шахтаря" завершилася зустріч із криворізьким "Кривбасом" у 17-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Кривбас" – "Шахтар" – 0:3

Голи: Судаков, 58, Келсі, 80, Швед, 84

"Гірники" з перших хвилин окреслили претензії на 3 очки. Утім, перший реальний момент створили аж на 27-й хвилині. Сарнавський кволо зреагував на постріл Судакова, але Бондаренко не зміг вдало зіграти на добиванні.

Під завісу ж тайму повинен був забивати Джурасек. Нагоду для хорвата створив Михайліченко на 37-й хвилині. Він із лівого флангу зряче навісив на хавбека, та тому трохи забракло зросту, щоб акцентовано пробити головою у напрямку воріт криворіжців.

У дебюті ж другої половини команди обмінялися нагодами. Спершу Сарнавський витягнув з-під стійки удар Судакова зі штрафного. "Кривбас" у відповідь організував момент Капіча. Та той із меж карної зони пробив значно вище воріт.

На 58-й хвилині "Шахтар" зумів відкрити рахунок. Гол-красень оформив Судаков. Хавбек узяв ініціативу на себе та з кута штрафного майданчика наче рукою поклав м'яч у ближню дев'ятку – 0:1.

Пропущений м'яч змусив "Кривбас" розкритися. Утім, гідно відповісти на пропущений м'яч господарі так і не зуміли. Натомість "гірники" у фінальні 10 хвилин ще двічі засмутили колектив Юрія Вернидуба.

На 80-й хвилині Судаков і Швед пошматували оборону криворіжців і дозволили забити прем'єрний у чемпіонаті України м'яч для Келсі. А ще за чотири хвилини повернення після травми відсвяткував голом Швед – вінгер отримав передачу від Криськіва та реалізував свій момент.

Виїзна перемога дозволила "Шахтарю" вийти в лідери Прем'єр-ліги. Тепер в активі підопічних Ігора Йовічевіча 39 очок. "Дніпро-1" набрав 36 пунктів, "Зоря" – 34, а "Динамо" – 33.

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