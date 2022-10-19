"Шахтар" розгромив "Колос" і наздогнав "Дніпро-1" нагорі Прем'єр-ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Шахтар" – "Колос" – 3:0

Голи: Мудрик, 8, 57, Тейлор, 47

Після перших хвилин в обопільній боротьбі "гірники" швидко заклали підвалини до майбутньої перемоги. На 8-й хвилині після серії рикошетів Мудрик із меж штрафного майданчика потужним пострілом відправив м'яч у сітку воріт "Колоса".

"Хлібороби" оговталися за кілька хвилин. Ось Мякушко завдав удар із півкола карної зони, але Трубін зумів парирувати м'яч. У відповідь Сікан завершив у два дотики атаку "Шахтаря" лівим флангом, але пробив вище воріт.

За цими епізодами на полі несподівано настало затишшя. Зрідка спокій порушували "гірники", використовуючи удари з дистанції або флангові навіси. Та до перерви небезпечних моментів жодна з команд створити не змогла.

А ось на старті другої половини "Шахтар" майже відразу подвоїв свою перевагу. Це Тейлор, який у перерві замінив Коноплю, вчасно підключився до атаки та з центру штрафного першим дотиком до м'яча замкнув фланговий простріл Михайліченка.

Згодом "хлібороби" отримали нагоду розмочити рахунок. Трубін відбив перед собою гарматний постріл Мякушка зі штрафного, але Чоботенко не зміг зорієнтуватися та акцентовано пробити з кількох метрів.

Покарання було фактично миттєвим. На 57-й хвилині Мудрик отримав передачу від Судакова, накрутив двох оборонців на шляху до штрафного майданчика та більярдним пострілом з-під третього поцілив точно в нижній кут.

На куражі вінгер "Шахтаря" за якусь хвилину міг оформити хет-трик. Він знову пошив у дурні оборону ковалівців і потужно пробив, та Волинець зміг ногою відбити м'яч. А згодом кіпер у схожому стилі впорався з ударом Петряка.

Натомість фінальні 25-30 хвилин тренерські штаби обох команд використали для тактичних і кадрових експериментів. Відвертих нагод забити ні "Шахтар", ні "Колос" не створили, обмежившись трьома м'ячами. "Гірники" набрали 19 очок і ділять 1-2 місця у чемпіонаті з "Дніпром-1".