UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Шахтар" – "Ренн": анонс матчу Ліги Європи

Фото: "Гірники" провели 5 спарингів під час зимової паузи (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У першому раунді плей-офф Ліги Європи 2022/23 донецький "Шахтар" прийме французький "Ренн" у столиці Польщі.

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

"Шахтар" – "Ренн"

16 лютого, 19:45, Варшава, Стадіон Війська Польського, трансляція на MEGOGO та Volia TV

Українські вболівальники нарешті дочекалися завершення зимової паузи у вітчизняному футболі. Ще 23 листопада "гірники" провели наразі останній офіційний матч. Повертатися до змагань "Шахтарю" випало звично з плей-офф єврокубків. І вкотре суперник увесь цей час був у тонусі.

Щоправда, останні результати "Ренна" додали фанатам українського гранда оптимізму. З останніх п'яти матчів у внутрішніх турнірах бретонці перемогли лише одного разу, розгромивши одного з аутсайдерів чемпіонату – "Страсбур" (3:0). Натомість поразки від "Лор'яна" та "Тулузи" відкинули "Ренн" за межі топ-5.

Однак, і в "Шахтаря" очевидні ігрові проблеми. У порядку денному не лише пошук заміни проданому за рекордні гроші Мудрику. На зимових зборах "гірники" виграли аж останній спаринг. А ось результативні нічиї з "Копером", "Лудогорцем" і "Марібором" відверто насторожують. Із такою обороною сподіватися на звитяги в єврокубках складно.

З іншого боку, є і позитивні моменти. Той же Траоре, здається, упіймав бомбардирський ритм – 3 м'ячі взимку. Немало сумарно забили і ті, на кого покладають надії після трансферу Мудрика – Бондаренко, Судаков і Криськів (6 голів на трьох). Вочевидь, нав'язати конкуренцію "Ренну" стане завданням-мінімум.

Дискваліфіковані:

Травмовані: Корнієнко, Швед – Ассіньйон, Тер'є, Траоре, Шека

Під питанням: Назарина, Очеретько (обидва – "Шахтар")

Орієнтовні склади на матч "Шахтар" – "Ренн"

"Шахтар": Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко – Зубков, Судаков, Бондаренко, Криськів – Траоре

"Ренн": Манданда – Спенс, Родон, Теат, Трюффер – Буріжо, Маєр, Сантамарія, Доку – Токо Екамбі, Гуїрі

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:1

Непереконливі результати "Ренна" не позбавили французький колектив статусу фаворита протистояння. Та загалом передматчеві позиції сторін нагадують ситуацію перед стартом "гірників" у Лізі чемпіонів проти РБ "Лейпциг". Саксонці теж виглядали кволими, але "Шахтарю" пророкували лише невдачу. На ділі ж, команда Ігора Йовічевіча розгромила "червоних биків" і посприяла відставці Тедеско. Орієнтир непоганий, але "гірникам" доведеться показати максимум.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга ЄвропиШахтар