"Шахтар" – РБ "Лейпциг": анонс матчу Ліги чемпіонів

"Шахтар" – РБ "Лейпциг"

2 листопада, 19:45, Варшава, Стадіон Війська Польського, трансляція на MEGOGO та Volia TV

Нинішній сезон такий багатий подіями, що між двома побаченнями "гірників" і "червоних биків" минула ціла вічність. Той же "Лейпциг" після домашньої ганьби проти українського гранда (1:4) встиг звільнити головного тренера, змінив ігровий почерк, всерйоз покращив становище в Бундеслізі та став фаворитом у боротьбі за плей-офф.

Призначення Марко Розе фанати "Шахтаря" сприйняли з тривогою. Це саме той фахівець, який завдав "гірникам" ледь не найгучнішого єврокубкового ляпаса в новітній історії. "Боруссія" з Гладбаха на чолі з Розе в сезоні 2020/21 знищила донеччан на виїзді (6:0), а потім додала чотири м'ячі без відповіді вдома.

РБ "Лейпциг" під керівництвом Розе перетворився. Саксонці напрочуд швидко сприйняли ідеї нового тренера та заграли в інтенсивний, справжній "редбуллівський" футбол. Дві перемоги над "Селтіком" і звитяга над "Реалом" забезпечили злет команди. Із "Шахтарем" Розе та компанію влаштує і нічия.

Отже, "гірники" повинні грати з акцентом на атаку. Та на ефективність позиційного футболу можуть вплинути кадрові проблеми. Давно в лазареті Швед, а на вихідних зазнав ушкодження і Зубков. Якщо останній не зможе зіграти, то Ігору Йовічевічу доведеться експериментувати.

Варіанти з виходом праворуч Тотовицького чи Кулакова можна відкинути відразу. Обидва зовсім не мають ігрової практики. Тож, найімовірніше, за правий фланг атаки доведеться відповідати лівому вінгеру Петряку. Та слабкість такого вибору не в "нерідній" позиції для українця, а в тому, що уродженець Сміли, здається, досі не освоївся в "Шахтарі" після повернення.

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Корнієнко, Швед – Гулачі, Клостерманн, Лаймер, Поульсен

Під питанням: Очеретько, Зубков – Хайдара

Орієнтовні склади на матч "Шахтар" – РБ "Лейпциг"

"Шахтар": Трубін – Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко – Петряк, Судаков, Бондаренко, Мудрик – Траоре

РБ "Лейпциг": Блазвіх – Сімакан, Орбан, Гвардіол, Раум – Кампль, Шлягер – Собослай, Нкунку, Вернер – Сілва

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:2

Апетит, зокрема і футбольний, приходить у час прийому їжі. На старті групового етапу і тренерський штаб, і гравці, і вболівальники "Шахтаря" радо погодилися б на путівку до Ліги Європи. Та тепер, коли після всіх перипетій такий втішний квиток вже в кишені, хочеться більшого.

Та цілком імовірно, що третє місце в зовсім непрохідному квартеті – межа можливостей цього призову "гірників". Так, "Шахтар" битиметься за місце в плей-офф, може забити, конкуруватиме та триматиме РБ "Лейпциг" у напрузі всі 90 хвилин. Проте, навіть усіх цих факторів може виявитися замало для виходу в 1/8 фіналу.