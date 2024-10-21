"Шахтар" проти клубу мільйонерів: скільки заробляють Зінченко та інші зірки "Арсенала"

Матч "Арсенал" – "Шахтар" відбудеться на Альбіоні 22 жовтня. Поєдинок прийме стадіон "Емірейтс". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Профільний ресурс Capology зібрав усі дані про витрати "канонірів" на оплату праці футболістів. Загальний зарплатний фонд першої команди лондонців склав понад 172 млн фунтів на рік. Навіть орендований до кінця сезону з "Борнмута" резервний голкіпер Нету заробить 2,6 млн.

Найбільше же по кишені власників "Арсенала" б'ють п'ятеро виконавців, які заробляють понад 200 тисяч фунтів на тиждень. Найбільш оплачуваний "канонір" – Кай Гаверц. Німець заробить 14,56 млн фунтів до кінця сезону. Другим іде нападник Габріел Жезус (13,78 млн), а далі розташувалися хавбеки Мартін Едегор і Деклан Райс (по 12,48 млн) та опорник Томас Партей (10,4 млн).

Українець Олександр Зінченко замкнув десятку багатіїв. Універсальний боєць Мікеля Артети щотижня отримує 150 тисяч фунтів, а за рік збагатиться на солідні 7,8 млн у британській національній валюті. Якщо ж український легіонер залишиться в "Арсеналі" до кінця контракту влітку 2026 року, то лондонці виплатять 15,6 млн фунтів зарплати.

"Каноніри" щотижня витрачають на оплату праці футболістів понад 3,3 млн фунтів. Ця сума більша, ніж оборонець команди Якуб Ківйор заробить за цілий сезон (3,016 млн). Водночас середня тижнева зарплата в "Арсеналі" наближається до 140 тисяч фунтів.

Утім, на фоні інших команд англійської Прем'єр-ліги витрати "канонірів" на зарплати ще виглядають помірними. Згадані Гаверц і Жезус опинилися в кінці першої десятки найоплачуваніших футболістів найжадібнішої ліги світу. Звісно, оклади одних виглядають цілком виправданими. Наприклад, лідери "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне та Ерлінг Холанд, найімовірніше, повністю відпрацюють кошти, які на них витратять в нинішньому сезоні – 20,8 і 19,5 млн фунтів відповідно.

Та ж історія з лідером атак "Ліверпуля" Мохамедом Салахом, якому мерсисайдці перерахують 18,2 млн. А ось аналогічна зарплата хавбека "Манчестер Юнайтед" Каземіро здатна посіяти зерна сумнівів у розумності кадрових рішень манкуніанців. А нападник Маркус Рашфорд, який у минулому сезоні не забив і десятка м'ячів у всіх турнірах, заробить цілих 15,6 млн фунтів.

Складно повірити, але щотижневі витрати "Арсенала" на зарплати трохи більші за "Челсі" (майже 3,3 млн). А ось манчестерські клуби опинилися попереду. "Сіті" розсилає на банківські рахунки футболістів майже 3,9 млн фунтів, а "Юнайтед" – майже 3,6 млн. "Ліверпуль" в цій ситуації схожий на бідного родича (майже 2,5 млн).

У порівнянні з "Арсеналом" футболісти "Шахтаря" заробляють в десятки разів менше. Відкритих даних про рівень зарплат "гірників" немає, але подейкують, що провідні легіонери команди Маріно Пушіча заробляють до 2 млн євро на рік, а українці рівня національної збірної – трохи менше. Отже, Лассіна Траоре, Педрінью, а також Георгій Судаков і Микола Матвієнко матимуть хорошу нагоду довести, що не гроші грають у футбол...

Топ-10 футболістів "Арсенала" за рівнем зарплати (на рік)

Кай Гаверц (Німеччина) – 14,56 млн фунтів Габріел Жезус (Бразилія) – 13,78 млн Деклан Райс (Англія) – 12,48 млн Мартін Едегор (Норвегія) – 12,48 млн Томас Партей (Гана) – 10,4 млн Букайо Сака (Англія) – 10,14 млн Вільям Саліба (Франція) – 9,88 млн Габріел Мартінеллі (Бразилія) – 9,36 млн Рахім Стерлінг (Англія) – 8,45 млн Олександр Зінченко (Україна) – 7,8 млн

Фото: Рахім Стерлінг заробить найбільше, але 50% його зарплати "висять" на "Челсі" (thesun.co.uk)