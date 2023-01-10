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"Шахтар" прилетів на збори до Туреччини: в обоймі новачок і ще 30 футболістів

Фото: "Шахтар" відновити тренування 11 січня (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

До турецького Белека на тренувальний збір прибула делегація донецького "Шахтаря". Там "гірники" проведуть 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Тренерський штаб донеччан на чолі з Ігорем Йовічевічем узяв на збори 31-го виконавця. Єдиний новачок "Шахтаря" – оборонець Гіоргі Гочолейшвілі з грузинського "Сабуртало".

У складі "гірників" і Михайло Мудрик, якого активно сватають у лондонський "Арсенал". Приїхав на збори також бразильський оборонець Лукас Тейлор. За чутками, він покине "Шахтар" перед другим колом, оскільки керманич команди розчарований рівнем виступів латераля.

Окрім того, в лавах "помаранчево-чорних" опинився Андрій Борячук. Вихованець "Шахтаря" перше коло УПЛ провів у харківському "Металісті 1925" на правах оренди. Форвард встиг зіграти 8 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 3 м'ячі.

Перелік футболістів "Шахтаря" на тренувальних зборах:

Воротарі: О. Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Тейлор, Конопля, Фарина, Козік, Корнієнко, Гочолейшвілі

Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Петряк

Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков, Борячук

До слова, раніше пригадали історію виступів українців у Франції на фоні переходу Маліновського.

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