UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Шахтар" повернувся в чемпіонську гру: відео найцікавіших моментів 19-го туру УПЛ

Фото: "Шахтар" розбив "Олександрію" в центральному матчі туру (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

З 28 лютого до 2 березня відбулися вісім поєдинків 19-го туру української Прем'єр-ліги, За їхніми підсумками загострилась боротьба як у чемпіонських перегонах, так і за виживання.

Детально про матчі національного чемпіонату – в огляді РБК-Україна.

Центральним матчем став поєдинок у Львові, де "Шахтар" розгромно здолав "Олександрію" – 3:0. Завдяки цьому "гірники" впритул наблизились до підопічних Руслана Ротаня в турнірній таблиці, а за втраченими балами – навіть випереджають конкурентів у битві за друге місце, оскільки мають гру в запасі. Крім того, чинні чемпіони скоротили відставання від "Динамо", яке втратило очки в зустрічі з "Ворсклою".

Трійка лідерів, яка й до того в більшій мірі, була зосереджена на протистояннях в своєму вузькому колі, тепер ще більше відокремилась від інших. Переслідувачі не витримують темпу перегонів. Пригальмувало "Полісся", а "Кривбас" взагалі стартував після паузи жахливо: дві поразки з заганим рахунком – 0:5.

З команд нижньої частини таблиці важливі перемоги здобули "Інгулець" та "Лівий Берег". А "Оболонь" з "Ворсклою" – відстояли не менш важливі нічиї. Команда з Петрового, незважаючи на перемогу, продовжує йти останньою, відстаючи від найближчого суперника на чотири пункти. Ті ж чотири бали розділяють команди, що посідають у таблиці сходинки з 11-ї до 15-ї. Це обіцяє цікаву боротьбу за право залишитись в еліті.

Матчі 19-го туру

"Оболонь" – "Полісся" – 0:0

"Ворскла" – "Динамо" – 1:1

Голи: Скляр, 64 – Буяльський, 16

"Карпати" – ЛНЗ – 1:0

Гол: Бруніньйо, 74 (пенальті)

Вилучення: Альварес (К), 30

"Чорноморець" – "Лівий Берег" – 0:1

Гол: Шастал, 21

"Шахтар" – "Олександрія" – 3:0

Голи: Судаков, 77, 90+4, Егіналду, 90

"Інгулець" – "Кривбас" – 2:0

Голи: Пушкарьов, 14, Бенедюк, 40

"Зоря" – "Рух" – 2:0

Голи: Яцик, 3, Будківський, 74

"Верес" – "Колос" – 2:1

Голи: Краснічі, 6 (автогол), Харатін, 90+8 (пенальті) – Гагнідзе, 31

Становище команд:

  1. "Динамо" – 47 очок (19 матчів)
  2. "Олександрія" – 41 (19)
  3. "Шахтар" – 39 (18)
  4. "Кривбас" – 31 (18)
  5. "Полісся" – 31 (19)
  6. "Карпати" – 27 (19)
  7. "Верес" – 25 (19)
  8. "Зоря" – 25 (18)
  9. "Рух" – 23 (19)
  10. ЛНЗ – 22 (19)
  11. "Лівий Берег" – 19 (19)
  12. "Колос" – 18 (19)
  13. "Оболонь" – 18 (19)
  14. "Ворскла" – 17 (19)
  15. "Чорноморець" – 15 (19)
  16. "Інгулець" – 12 (18)

Бомбардири:

  1. Владислав Ванат ("Динамо") – 11 голів
  2. Георгій Судаков ("Шахтар") – 10
  3. Олексій Гуцуляк ("Полісся") – 9

Раніше розповіли, про дебют Смолякова та виступ інших українців в МЛС.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболУПЛ